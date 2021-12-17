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اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في جنوب ليبيا

اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في جنوب ليبيا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في شرق البلاد، التوصل إلى اتفاق من أجل فض النزاع، وإنهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي خلال الأيام الماضية.

العالم - افريقيا

وقال المحجوب في بيان له إنه "بتدخل أعيان وحكماء والقبائل" بمدينة سبها، "باشر المدعو مسعود جدو تسليم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية".

وأضاف المحجوب أن الجيش سبق أن وجه له انذارا نهائيا للقيام بذلك، "وإلا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة أمن المنطقة".

وذكر البيان أنه تم تشكيل لجنة عسكرية لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام.

من جهتها، رحبت فاطمة بوسعدة، عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، بالتوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في المدينة، مشيدة في بيان مساء الخميس بـ"الروح الوطنية التي شملت الاجتماعات التي أفضت إلى الاتفاق وضبط النفس والانضباط الذي أبداه القيادات العسكرية بالمدينة".

جاء ذلك في أعقاب تحشيدات عسكرية للكتيبة "116" التابعة للمجلس الرئاسي، وكذلك بعض من قوات القيادة العامة في بعض المواقع بسبها، والاشتباكات التي وقعت وسط المدينة بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة صباح الثلاثاء الماضي.

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