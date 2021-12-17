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سيناتور جمهوري يعرقل للمرة الرابعة تمرير مشروع قانون "القبة الحديدية"

سيناتور جمهوري يعرقل للمرة الرابعة تمرير مشروع قانون
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

رفض السيناتور الأمريكي الجمهوري راند بول للمرة الرابعة على التوالي طلبا ديمقراطيا لتمرير تشريع يمنح مليار دولار كتمويل إضافي لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية".

العالم - الأميركيتان

وكما جادل في المرات السابقة، قال بول إن "تمويل القبة الحديدية يجب أن يأتي من 6 مليارات دولار من المساعدات التي خصصتها الحكومة لأفغانستان"، مضيفا: "سأصوت للمليار دولار الإضافية، إذا تمت موازنتها بخفض الإنفاق في أماكن أخرى".

وتعرض الديمقراطيون لانتقادات من الجماعات الموالية للكيان الإسرائيلي في أوائل أكتوبر بعد أن أرجأت قيادة مجلس النواب لفترة وجيزة التصويت على مشروع القانون وسط معارضة من قبل بعض الأعضاء التقدميين. ومع ذلك، تم تمرير مشروع التمويل بأغلبية ساحقة، وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث أوقفه بول منذ ذلك الحين.

وبمجرد الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، سيتم عرضه على الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بعد أن كان تعهد مسبقا بالموافقة على التمويل.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قدم طلبا للحصول على أموال إضافية بعد أن استخدم القبة الحديدية بشكل كبير خلال حرب غزة في مايو، عندما أطلقت حماس حوالي 4400 صاروخ على اهداف اسرائيلية.

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