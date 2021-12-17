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الصين: سنحمي الأمن الدولي بحزم بالتوافق مع التفاهم المبرم بين شي وبوتين

الصين: سنحمي الأمن الدولي بحزم بالتوافق مع التفاهم المبرم بين شي وبوتين
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الصين أنها ستحمي بحزم الأمن الدولي والإقليمي بالتوافق مع التفاهم الذي توصل إليه رئيسها شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

العالم-روسيا

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أثناء موجز عقده اليوم الجمعة: "سنواصل التصرف بالتوافق مع التفاهم المبرم بين زعيمي الصين وروسيا، وسنسهم إسهاما ناشطا في ضمان الأمن الإقليمي والدولي على أساس مستدام".

وحمل الدبلوماسي الصيني بعض الدول المسؤولية عن محاولة فرض هيمنتها في العالم وتشكيل تحالفات عسكرية جديدة، ما يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، مشيرا إلى أن بكين وموسكو تعارضان مثل هذه التصرفات بشدة.

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من إجراء بوتين وشي مباحثات افتراضية مفصلة بحثا خلالها الملفات الدولية والإقليمية والثنائية الأكثر إلحاحا.

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