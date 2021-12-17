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عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات المواطنين على جبل صبيح في قرية بيتا في قرية بيت دجن في محافظة نابلس.

العالم ـ فلسطين

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن مواجهات جبل صبيح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة 50 مواطنا بجروح مختلفة حتى اللحظة، اثر مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم رغم سقوط الأمطار وكانت على النحو التالي: 5 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و5 أشخاص أصيبوا بكسور نتجية سقوط فيما أصيب 40 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع اضافه الى إخلاء منزل فيه ام وأطفال تعرضت للغاز.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب 20 مواطنا على الأقل خلال مواجهات مع الاحتلال في المنطقة الشرقية من القرية عقب صلاة الجمعة وكانت على النحو التالي: 5مطاط و14غاز تم تقديم العلاج الميداني من قبل الطواقم الطبية.

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