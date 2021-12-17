باقري كني: سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر

العالم- ايران

وقال باقري كني في تصريح صحفي بعد إنتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ودول 4+1 في فيينا مساء اليوم الجمعة: ان سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر، لافتا إذا قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف العقلانية للجمهورية الإسلامية فقد تكون الجولة المقبلة من المحادثات هي الجولة الأخيرة.

واوضح كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا: تسلمنا اليوم مسودة بشأن قضية رفع العقوبات وآلياتها، قائلا: لدينا الآن مسودتان جديدتان الأولى حول رفع العقوبات والثانية حول الإجراءات النووية.

اضاف: هاتان المسودتان ستكونان أساساً للمفاوضات خلال الجولة الجديدة، مشيرا الى ان هناك اتفاق من قبل الأطراف الأخرى على أن تكون المسودات الأخرى أساساً للمفاوضات أيضاً.

واختتمت اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، اليوم الجمعة الذي عقد بحضور ممثلين عن إيران ومجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي في فندق كوبرغ في العاصمة النمساوية فيينا وتقرر مواصلة المفاوضات بعد توقف يستمر بضعة أيام.

هذا واستؤنفت الجولة السابعة من المفاوضات، في 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وركزت على مسألة رفع العقوبات عنها، بحيث تؤكّد إيران أنها لن تقبل اتفاقاً جديداً، ولن تتعهّد أي التزام، أكثر ممّا ورد في الاتفاق النووي في صيغته الأصلية.