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الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثل أوكرانيا

الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثل أوكرانيا
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، ممثل جمهورية أوكرانيا لدى دولة فلسطين مكسيم تايوكين لاستيضاح موقف أوكرانيا الرسمي من الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، وفتح سفارة لها في المدينة المحتلة.

العالم ـ فلسطين

وأكد تايوكين خلال لقائه مع نائب قطاع أوروبا في الوزارة غادة عرفات، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأن اوكرانيا ثابتة على موقفها بخصوص القدس، وأنها تدعم كل الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الاوسط.

وشدد على أن قضية القدس يجب حلها من خلال المفاوضات وعلى أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، وأن اوكرانيا لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر إعلامية اسرائيلية، أن السلطات الأوكرانية أعلنت أنها اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الإحتلال الاسرائيلي وستفتح مكتب سفارة في المدينة العام المقبل.

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