ايران تحرز مركز الوصافة ببطولة العالم لرفع الاثقال

العالم - رياضة

وحصل المنتخب الوطني الايراني لرفع الاثقال للرجال على 548 نقطة وحل في مركز الوصافة بعد روسيا التي حصلت على 581 نقطة ومن ثم جاءت اوزبكستان في المركز الثالث برصيد 525 نقطة.

وحلت ايران في المركز الخامس من حيث الميداليات اذ حصدت 2 ميدالية ذهبية و 3 فضية و 3 برونزية، وجاءت بعد اوزبكستان وكوريا الجنوبية وجورجيا وبلغاريا.

وحصد الميداليات لايران كل من رسول معتمدي الذي تقلد 2 ميدالية ذهبية و 1 برونزية في وزن 102 كغم فيما تقلد امير حقوقي ميدالية فضية واخرى برونزية في الوزن ذاته.

كما تقلد مير مصطفى جوادي 2 ميدالية فضية و 1 برونزية في وزن 81 كغم.

وفي الوزن فوق الثقيل تمكن الرباع الايراني الشاب علي رضا يوسفي (18 عاما) من تحطيم الرقم العالمي لفئة الشباب بتسجيله 238 كغم في رفعة النتر للوزن فوق الثقيل محطما الرقم السابق بمقدار 1 كغم والذي كان بحوزة الرباع الايراني علي داودي.

وحل يوسفي في المركز السابع في الوزن فوق الثقيل برفعه 183 كغم في الخطف و 238 كغم في النتر و 421 كغم في المجموع.

وحل فريق السيدات الايراني في المركز الـ 23 في البطولة.

وشارك في الدورة 432 رباعا ورباعة (235 رجال و 187 سيدات)، ومثل ايران 10 رباعين هم؛ مرتضی بیكلري، میر مصطفی جوادي، سید ایوب موسوي، رضا دهدار، امیر حقوقي، سید رسول معتمدي، علي رضا سلیماني، امیر عزیزي، علي رضا یوسفي، آیت شریفي، فيما مثلت ايران 3 رباعات هن؛ سیدة ‌الهام حسیني، یکتا جمالي، فاطمة یوسفي.