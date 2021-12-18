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نخالة ومشعل يؤكدان التمسك بخيار المقاومة سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال

نخالة ومشعل يؤكدان التمسك بخيار المقاومة سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية ​زياد النخالة​، خلال لقائه مع وفد من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة ​خالد مشعل​ في بيروت، على "أهمية تعزيز المقاومة، لا سيما في ​الضفة الغربية​، واكد الطرفان تمسكهما بخيار المقاومة، سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات".

العالم_لبنان

وأدان الجانبان "المجزرة البشعة التي حصلت في ​مخيم البرج الشمالي​"، مشددين على "ضرورة المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، مطالبين الجهات المختصة بضرورة العمل على ملاحقة القتلة ومحرضيهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

واتفقا على "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة"، كما استعرض الجانبان "آخر تطورات القضية الفلسطينية، والملفات الوطنية، وسبل ​تحقيق​ الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس و​المسجد الأقصى​ وتحرير الأسرى، وكسر حصار غزة، كما تم البحث في الأوضاع الفلسطينية في لبنان"، كما قدّم النخالة التهنئة لحركة "حماس" بذكرى انطلاقتها الـ 34.


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