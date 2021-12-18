السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة قواتها منطقة في أمهرة من جبهة تيغراي

الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة قواتها منطقة في أمهرة من جبهة تيغراي
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قواتها أحرزت تقدما ميدانيا واستعادت السيطرة على منطقة في ولاية أمهرة شمال البلاد من قبل "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

العالم- إفريقيا

وذكرت هيئة الاتصالات الإثيوبية الحكومية، في بيان نشرته اليوم السبت على صفحتها في "فيسبوك"، أن قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد انتزعت منطقة شمال و ولو بالكامل من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وذكرت الهيئة أن القوات الحكومية وقوات الأمن في ولايتي أمهرة وعفار خلال هجوم منسق استعادت خلال الليل الماضي وصباح اليوم السيطرة بالكامل على عدد من المدن والبلدات في المنطقة، منها مركزها مدينة ولديا، وقضت على قوات المتمردين هناك.

وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية تعمل حاليا على تطهير بلدة لاليبيلا من قوات المتمردين وتقضي على نقاط "الجبهة الشعبية" في بلدة سوقوتا وضواحيها، وتطارد القوات المتمردة التي تتراجع باتجاه بلدة كوريم في إقليم تيغراي.

ولم تعلق "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد على هذا الإعلان.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد وتوسع النزاع المسلح الذي اندلع في شمال إثيوبيا قبل أكثر من عام.

وتمكنت القوات المتمردة في وقت سابق من العام الجاري من استعادة السيطرة على ما خسرته من المناطق في تيغراي، منها مركز الإقليم مدينة مقلي، وواصلت تقدمها إلى أراضي ولايتي أمهرة وعفار المجاورتين باتجاه العاصمة أديس أبابا، ما دفع حكومة أبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

روابط ذات صلة

"جبهة تحرير تيغراي" تستعيد مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا

أول تعليق سوداني على اتهامات إثيوبية بدعم جبهة تحرير تيغراي

قوات تيغراي في إثيوبيا تسيطر مجددا على بلدة لاليبيلا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفوعاني: للإسراع في بت كل ما يحفظ للمواطن حياة كريمة بعيدا من سياسة الترقيع

تحالف الفتح ينتقد زيادة التوغل التركي في الأراضي العراقية

في الذكرى السنوية للشهيد.. السيد الحوثي: سنحظى بنصر مؤكد من الله

الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة قواتها منطقة في أمهرة من جبهة تيغراي

الرئيس الجزائري: نعول على الشراكة الإفريقية-التركية بمعالجة النزاعات

باكستان.. مقتل 10 اشخاص على الأقل في انفجار بموقع بناء