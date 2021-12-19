الموسوي: أمريكا و عنجيتها و استكبارها و غطرستها تم اذلاله على يد المقاومة

العالم _ لبنان

وخلال حفل تأبيني اليوم الاحد قال الموسوي: "يفرضون علينا تضييقا وارتفاع الدولار والأسعار وأخيراً جاؤوا بالقضاء؛ ليعلموا أن قضاءهم ليس قدرا وإنما قضاء الله هو القدر، القضاء وظيفته أن يحقق العدالة والعدالة وظيفتها أن تعمل استقرارا ومساواة، لكن عندما يصبح القضاء في أيدي العمالة ويصبح بعيدا عن العدالة ويصبح ممن يوشوش له من السفارات والإمارات والممالك، عندها القدر يتغير كليا ولا يعود المكان لهكذا نوع من القضاء".

وشدد الموسوي على أن "واجبنا الحقيقي الوعي، لأنهم يعملون على تيئيس الناس ويدفعون الأموال من أجل إحباطهم، تحت عنوان ماذا فعلوا لكم، ونحن نقول إن هذه المقاومة قدمت أعز وأعظم ما لديها أرواح هؤلاء الشهداء.

وتابع "اليوم في هذه المؤامرة التي تشن علينا يراهنون بأن العالم يئست ولم تعد تستطيع التحمل، ونحن نسأل من السبب في كل هذا، عندما كانت المقاومة مشغولة بالحرب والجهاد والشهادة في كل مكان احتاج فيه الوطن إلى دعم ودفاع وتحرير كانوا يتشاطرون درع هذه الدولة ويسرقونها، وعندما أفلست الدولة أرادوا أن يحملوا المسؤولية لحزب الله والمقاوم.

كما نبّه الموسوي "من أننا سنسمع من الآن وحتى الإنتخابات إلى الكثير من التهجمات والتخرصات والإتهامات والإدعاءات الكاذبة والحرب التضليلية، ولقد قالوا بأنهم خصصوا مبلغ 480 مليون دولار للحملات الإعلامية."