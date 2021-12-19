خطر التهجير يهدد عشرات العائلات الفلسطينية غرب بيت لحم

العالم ـ فلسطين

ويقول خضر الأعرج رئيس المجلس القروي، ان الاحتلال سلم اخطارات بهدم ما يزيد عن 70 منزلا في القرية، يقطنها قرابة 1000 مواطن، وهو ما يشكل ثلث القرية، مضيفا ان 38 منزلا من هذه المنازل قدم لها التماسا إلى ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف القرار، ومن المتوقع ان يصدر القرار النهائي بهذه المنازل يوم 26 كانون الاول الجاري، كما ان الاحتلال أخطر عشرات المنازل الأخرى، وهدم عشرات المنازل خلال السنوات الماضية.

ويضيف الأعرج، ان على المؤسسات الدولية والحقوقية التحرك الفوري لإنقاذ قرية الولجة من التهجير والتدمير، مع تصاعد عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني خلال الفترة الاخيرة، واستمرار قوات الاحتلال في التضييق على أهالي القرية، ومنعهم من التوسع، وممارسة حياتهم الطبيعية، مع استمراره في حرمانهم من البناء، واستخدام أراضي القرية.

وتقع الولجة على بُعد (5.8) كم جنوب غرب القدس، و(4) كم شمال بيت لحم، وتعتبر من أقدم القرى في فلسطين، وبلغت مساحتها 17700 دونم، واستولى الاحتلال على 74% من أراضيها عام 1948، وتم هدم مبانيها وبيوتها، وأقيم على أنقاضها عام 1950 مستوطنة "عمينداف"، إلا أن بعض معالمها ما تزال قائمة، تشهد على عروبتها وتهجير سكانها.

وبعد احتلال الضفة الغربية في 1967، تم ضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التابعة للقرية لصالح بلدية الاحتلال بالقدس، وبات التضييق يزداد على السكان بمنعهم من البناء والتوسع ليتبقى فقط ثلاثة آلاف دونم، منها 60 دونمًا مصنفة "ب" تابعة للسلطة، ويسمح فيها البناء وباقي الأراضي تابعة لبلدية الاحتلال، ولما يسمى "الإدارة المدنية" في الضفة، وهي أراض يُمنع البناء والتوسع فيها.

ومنذ سنوات، وسكان القرية يتعرضون للتضييق والتهجير القسري بسبب عمليات الهدم الواسعة لمنازلهم، بالإضافة إلى هجمة استيطانية مسعورة لا تتوقف، يرافقها مصادرة مساحات شاسعة من أراضيها، بذريعة شق طرق استيطانية، وإقامة خط للسكك الحديدية، و"حديقة وطنية"، وبناء جدار الفصل العنصري على أجزاء من أراضيها.