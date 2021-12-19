شاهد.. مواقع التواصل تمجّد عملية نابلس البطولية

العالم - الاحتلال

"حين يكون الحقُ معك، لن تَهْتَمَّ حتى لو اصطَفَّ العالم كلُّه ضدك". هذا ما تثبته العمليات التي تشهدها مناطق الضفة الغربية والقدس ضد الإحتلال الاسرائيلي. عملية نابلس أو كمين حومش كما يحلو للناشطين تسميَتُهُ، اثبت ان المواجهة مع الاحتلال هي الحل الوحيد. كمين مُحْكَم كما وصَفَه جيش الاحتلال ادى الى مقتل مستوطن واصابة اخرين في عملية اطلاق نار على الطريق بين نابلس وجنين قرب مستوطنة حومش.

وعلق "تامر مازن" على العلمية:"هو الحقُ يحشدُ أجنادَهُ ويعتدُّ للموقف الفاصل".

وكتبت "مايا رحال":"مساء الخير للأبطال الأحرار الرجال منفذي عملية مستوطنة حومش. مساء البطولة والعزة والكرامة والشجاعة..مساء الفلسطيني الذي لا ينهزم ولا ينكسر ولا يلين أمام قبضة الجلاد. ومساء اسود على سلطة التنسيق الأمني والخونة والمتصهينين. العار والذل سيلاحقكم إلى يوم تبعثون".

أما "عزات جمال" فحذر من الإنسياق مع روايات الاحتلال حول منفذي العملية:"وجب التذكير في مثل هذه الأوقات، الإحتلال يتعمد نشر اخبار معينة بشكل مدروس من قبيل (يفحص مركبة محترقة/ يقتحم قرية كذا /يعتقل...) بقصد اجبار أيٍّ من الذين لهم علاقة بعملية نابلس للحديث ولو بشق كلمة ليصل لطرف خيط يدله على المنفذين فاحذروا وكونوا لهم بالمرصاد".