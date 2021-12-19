الشعور بالوخز أو الحرقة في يديك أو قدميك.. الأسباب والعلاج!

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ففي هذا المقال تعرفوا على علاج الم الاعصاب بطرق طبيعية من الطب البديل.

أسباب الم الاعصاب

في معظم الحالات تسبب بعض الأمراض آلام الأعصاب مثل السكري أو نقص بعض الفيتامينات في الجسم.

إذ أن الكميات المرتفعة من السكر في الدم تؤدي إلى التهاب الأعصاب السكري وتلف شعيرات الدم الصغيرة التي تزود تلك الأعصاب بالأوكسجين والغذاء المناسب لها كل ذلك يولد الشعور بالوخز أو الحرقة الذي يشعر به المريض.

قليلاً ما تنتج آلام الأعصاب عن خلل مناعي في الجسم، ما يؤدي إلى مهاجمة جهاز المناعة للأعصاب والتهابها وبالتالي الشعور بالألم.

وفي العادة يكون ألم الأعصاب إشارة تحذيرية ترسلها الأعصاب للجهاز العصبي المركزي عند الإحساس بخلل ما في منطقة من الجسم.

علاج الم الاعصاب بطرق طبيعية

آلام الأعصاب واحدة من أكثر الحالات المزمنة التي تصيب الأشخاص حول العالم، لذلك من الضروري أن نتعرف على بعض الحلول المنزلية التي تساعد على علاج الم الاعصاب ومنها:

استخدام الكركم يساعد في علاج الم الاعصاب

يعد الكركم من أهم الأعشاب التي تساعد في علاج الم الاعصاب ، خاصةً لاحتوائه على مادة الكركم المضادة للتوهج والأكسدة.

يمكن رش الكركم على الطعام أو مزجه بالماء لتحضير عجينة توضع فيما بعض على المنطقة المصابة.

فاكهة الأساي

تعد فاكهة الأساي من أكثر مصادر مضادات الأكسدة المفيدة للإنسان، فهي أيضاً تساهم في تنظيم معدلات هرمونات التوتر و تنشيط الدورة الدموية مما يساهم في تخفيف حدة آلام الأعصاب.

الإقلاع عن التدخين يساعد في علاج الم الاعصاب

إن التدخين يفاقم من مشاكل الدورة الدموية ما يجعل من الصعب تدفق الدم إلى الأطراف وهذا يساهم في الإصابة بآلام الأعصاب، لذلك التوقف عن التدخين من أفضل طرق علاج الم الاعصاب.

الإقلاع عن شرب الكحول

عند تناول الكحول يصاب الجسم بالجفاف، تتقلص الأوعية الدموية والشرايين بهدف الحفاظ على ضغط الدم في الجسم ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالألم.

شرب الماء يساعد في علاج الم الاعصاب

إذا كنت تعاني من آلام في الأعصاب فمن الضروري شرب كميات كبيرة من الماء لا تقل عن ٨- ١٠ أكواب يومياً.

تخفيف الوزن

لطالما ارتبطت السمنة بمرض السكري أحد أهم أسباب آلام الأعصاب وخاصةً في القدمين، عند تخفيف الوزن تتحسن الدورة الدموية.

وبالتالي حماية القلب وتتدنى نسبة الالتهابات ومن ثم يتم التغلب على الألم.

سمك السلمون

من الضروري تناول سمك السلمون مرة إلى مرتين في الأسبوع إذ أنه يحتوي على الأوميغا ٣ الذي يساهم بتخفيف حدة الإلتهابات بالجسم بالإضافة إلى الفيتامين ب ١٢ المرتبط بآلام الأعصاب.

كريم الكابسيسين

يمكن الحصول عليه من الفلفل الحار الغني بهذه المادة المضادة للالتهابات والتي توضع على المنطقة المصابة للتخفيف من الألم.

التأمل

من أهم فوائد التأمل تخفيض هرمون التوتر، وتحسين الدورة الدموية وتنظيم دقات القلب، كل هذه تساهم في علاج الم الاعصاب.

علاج الم الاعصاب بالطب البديل

التدليك عند تدليك المنطقة المصابة يزيد تدفق الأوكسجين بها، مما يساعد على تفعيل عمل الأعصاب خاصةً في حالات الآلام المزمنة.

الوخز بالإبر الصينية

إن استخدام تقنية الوخز بالإبر الصينية مازال مفيد في علاج الام الاعصاب حتى بعد مرور آلاف السنين على اكتشافها.

ممارسة اليوغا

تعتبر اليوجا من أقدم الممارسات التي تساعد الجسم على التخلص من السموم، كما أنها تساهم في تنشيط الدورة الدموية وتخفيف حدة الإلتهابات وبالتالي آلام الأعصاب.

ملحوظة مهمة

هذه العلاجات المذكورة لم تثبت الأبحاث أنها قاطعة في علاج الام الاعصاب، هي قد تكون عوامل مساعدة في التخفيف من الألم، لذلك لا تعتبر بديل عن الأدوية التي يصفها الطبيب.

وفي النهاية لا بد من التذكير بضرورة مراجعة الطبيب في حالات الألم الحاد إذ أنه مؤشر لحالة مرضية ممكن أن تكون مسببة للألم.