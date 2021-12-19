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بوريل: روسيا تسعى لتغيير نظام الأمن في أوروبا

بوريل: روسيا تسعى لتغيير نظام الأمن في أوروبا
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن ضرورة ألا تتمكن موسكو من إقصاء دول أوروبا عن صياغة الهيكلية الأمنية التي تقترحها روسيا على واشنطن في أوروبا.

العالم - أوروبا

وقال بوريل: "ما الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه في النهاية لم يتضح بعد.. لا يمكننا استبعاد احتمال أن تتمكن روسيا من استخدام هذه الأزمة لتحقيق هدفها المعلن بإعادة هيكلة النظام الأمني في أوروبا، واستبعاد الأوروبيين من هذه المناقشات، لكننا نعلم أن حلفاءنا الأمريكيين لن يقعوا في هذا الفخ".

وأضاف: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي بالطبع مشاركا في أي مفاوضات حول هيكل الأمن الأوروبي".

وتابع: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من مثل هذه المناقشات".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضي مسودة ضمانات أمنية في أوروبا اقترحتها روسيا على الولايات المتحدة، و"الناتو".

وتقترح روسيا أن يقدم الناتو ضمانات خطية وخطوات على الأرض تضمن عدم توسعه في أراضي أوكرانيا واقترابه من حدود روسيا، تحت طائلة نشر أسلحة روسية جديدة على تخوم الأطلسي.

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بوريل: روسيا تسعى لتغيير نظام الأمن في أوروبا

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