وزير الخارجية الايراني يغادر اسلام اباد عائدا الى طهران

العالم - ايران

وشارك في مراسم توديع عبداللهيان والوفد المرافق في مطار اسلام اباد مساء اليوم الاحد وزير الزراعة والامن الغذائي الباكستاني سيد فخر امام وسفير ايران لدى اسلام اباد محمد علي حسيني.

وكان امیرعبداللهیان قد وصل الى اسلام اباد، فجر اليوم الاحد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ لبلدان منظمة التعاون الاسلامي حول افغانستان.

والتقى عبداللهيان رئيس وزراء باكستان عمران خان ونظرائه الباكستاني شاه محمود قريشي والتركي مولود جاويش اوغلو وعدد من وزراء خارجية البلدان الاسلامية والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي وتباحث حول سبل ارساء الامن والاستقرار في افغانستان وتوطيد العلاقات الثنائية.