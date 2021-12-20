أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

ايران..

وزير الخارجية يطرح أربعة مقترحات لحل الأزمة في أفغانستان بإجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

جام جم ..

الوزير عبد اللهيان في إسلام آباد .. تشكيل حكومة واسعة ضمان لأمن وإستقرار أفغانستان

جوان ..

تحذير جنرالات أمريكيين من إندلاع حرب أهلية ومن وقوع إنقلاب عسكري بعد إنتخابات 2024 بأمريكا

آفتاب يزد ..

رسالة مفتوحة من قبل مئات العلماء والمفكرين الأمريكيين لبايدن تدعو لخفض الترسانة النووية الأمريكية

قدس ..

حركة حماس تلوح بإستعدادها وجهوزيتها للدخول في حرب شاملة ضد الكيان الصهيوني

عصر ايرانيان ...

هلع بفلسطين المحتلة من مواجهة ثلاثة آلاف صاروخ يوميا في أية حرب مقابل جبهة المقاومة

كيهان ..

حلف الناتو يؤكد على مواصلة خططه بالتوسع نحو الشرق , وموسكو تهدد بإجراءات شديدة بأوروبا

حمايت ..

إستمرار المظاهرات المناهضة لسياسات أردوغان الإقتصادية في المدن التركية مع تفاقم الغلاء وإنهيار الليرة

خراسان ..

صحف أمريكية تفضح إخفاء البنتاغون للأعداد الحقيقية لضحايا الغارات الأمريكية من المدنيين بالمنطقة

رسالت ..

روسيا تحذر أمريكا وحلف الناتو من مغبة رفض مقترحاتها الأمنية الخاصة بأوكرانيا والأمن بأوروبا

اطلاعات ..

انضمام تسع قطع بحرية تضم فرقاطات وغواصات جديدة لسلاح بحرية الجيش الإيراني

ابرار ..

الناطق بإسم الخارجية ..على بلدان الترويكا الأوروبية أبداء الجدية والعزم اللازمين بمفاوضات فيينا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان، معادلات إسلام آباد، عن سر اهتمام باكستان الكبير بطالبان وافغانستان.. باكستان استضافت مؤتمرا طارئا لمنظمة التعاون الاسلامي حول افغانستان ومهدت الارضية لمشاركة حكومة طالبان فيه.

وباكستان تتحرك بشكل مكثف لحث العالم على الاعتراف بهذه الحكومة الامر الذي يطرح تساؤلات عن سر كل هذا الاهتمام .. في الواقع هناك إمتدادات عرقية ومذهبية وثيقة بين طالبان الأفغانية ومكونات واسعة من الشعب الباكستاني.

وهناك وشائج قوية بين طالبان الافغانية ومثيلتها الباكستانية ومن هنا لم يكن من المفاجأ ان تمهد اسلام اباد الارضية لعودة طالبان للسلطة في كابول رغم الاستياء الامريكي, فمثل هذا الموقف وحسب الحسابات الباكستانية سيضمن ارضاء التيارات المتطرفة في باكستان نفسها كما ان عودة طالبان للسلطة بافغانستان سيشكل دعما لموقف اسلام اباد مقابل نيودلهي التي حاولت بدورها استمالة طالبان لاستخدامها كورقة ضغط على باكستان.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، الحظر لن يؤثر على قدراتنا الصاروخية، كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. تحاول امريكا وبالحاح وضغوط من الكيان الصهيوني اضعاف قدرات بلادنا الاستراتيجية بشتى السبل.

إن أمريكا فرضت مؤخرا إجراءات حظر جديدة تستهدف أضعاف قدرات إيران الإستراتيجية في مجال الصواريخ والمسيرات وذلك في خضم مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي وذلك لضرب عصفورين بحجر كما يقول المثل اي لاضعاف هذه القدرات من جانب ولاضعاف موقف ايران في المفاوضات ولدفعها على قبول ادراج قدراتها الاستراتيجية في اتفاق نووي موسع.

ولكن مشكلة امريكا وحليفاتها الاوروبيات والكيان الصهيوني ايضا تكمن في عدم استيعاب واقع ان قدرات ايران الاستراتيجية وهي اساسا موضوع سيادي غير قابل للتفاوض لا تتاثر باي حظر وضغوط لان هذه القدرات هي ثمرة جهود وخبرات وكفاءات ذاتية داخلية لعلماء وخبراء ايرانيين , الامر يجعلها بمنأي عن تاثير اية ضغوط خارجية.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقرير لها يتحدث عن، اخفاء البنتاغون لوثائق حول ضحايا الغارات الأمريكية، من المدنيين بالمنطقة.. ازاحت صحيفة النيويورك تايمز الامريكية الستار عن اخفاء البنتاغون لوثائق ترتبط بالف وثلاثمائة تقريرا حول الضحايا المدنيين لما تسميه وزارة الدفاع الامريكية بالحرب الجوية في المنطقة.

تؤكد هذه الوثائق أن الغارات الأمريكية على سوريا والعراق وأفغانستان تسببت بوقوع آلاف الضحايا المدنيين وتعترف هذه الوثائق وحسب صحيفة النيويورك تايمز بضعف وخطأ المعلومات الاستخبارية الخاصة بتحديد الاهداف كما تعترف بعدم دقة الاستهداف الامر الذي يشكك بكل الادعاءات الخاصة بقدرة الذخائر الذكية الامريكية .

وحسب هذه الصحيفة ايضا تكشف هذه الوثائق عن مصرع اكثر من الف واربعمائة مدني واصابة عشرات الاف بجروح في الغارات الجوية الامريكية على سوريا والعراق وافغانستان للفترة ما بين 2014 الى 2019 , كما تشير لقيام امريكا بنحو خمسين الف غارة جوية لنفس الفترة .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، دخول التوتر بين روسيا والغرب لمرحلة جديدة،.. الازمة بين روسيا واوكرانيا بدأت بأخذ طابع مواجهة بين موسكو من جانب وواشنطن وحلف الناتو من جانب آخر.

فروسيا القلقة من توسع حلف الناتو وحشدت قوات ضخمة على الحدود مع اوكرانيا قدمت مقترحات لامريكا قالت انها لتخفيف اجواء التوتر ..

أمريكا إعتبرت العديد من بنود المقترحات الروسية غير مقبولة الأمر الذي دفع موسكو للتلويح بإجراءات جدية بأوروبا والمقترحات الروسية تدعو لعودة حلف الناتو لحدود انتشاره في عام 1997 وبعدم ضم اي بلدان اوروبية كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق , كما دعت المقترحات الروسية بعدم تسليح اوكرانيا وبعدم ضمها للناتو وبتقديم حلف الناتو لضمانات ثيقة بعدم قيام باية تحركات استفزازية في الباحة الخلفية الروسية باوروبا وباسيا الوسطى.

ان روسيا تبرر موقفها بضمان امنها القومي فيما ترى القوى الغربية بان وراء موقف موسكو احلام باحياء الاتحاد السوفيتي وليس من المستبعد ان تتجه الامور نحو المزيد من التصعيد.

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في تقرير لها يحمل عنوان، المواطنون السعوديون يرفضون التطبيع، .. عكست نتائج استطلاع للرأي في السعودية اجراه معهد واشنطن المتخصص بشؤون الشرق الاوسط , رفض غالبية المستطلعين لمسار التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني .

في هذا الإستطلاع قال نحو 84% إنهم يعارضون التطبيع , كما أيد غالبية المستطلعين خروج القوات الأمريكية من المنطقة وعبر غالبية المشاركين في هذا الاستطلاع عن استياءهم الاعميق لاتساع دائرة الفساد الحكومي وتزايد الضغوط على الحريات , كما ابدى غالبية المستطلعين سخطهم على تردي الاوضاع المعيشية وفشل المسؤولين في ايجاد حلول واقعية للمشاكل .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا يتحدث عن، إستعادة القوات العراقية قاعدة عين الأسد، جاء فيه .. استعادت القوات العراقية سيطرتها واشرافها الكاملين على قاعدة عين الاسد الضخمة الواقعة الى الغرب من العاصم بغداد والتي تحولت على مدى سنوات الى اكبر قاعدة عسكرية امريكية في العراق.

المتحدث بإسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أعلن عن عودة هذه القاعدة لإشراف وسيطرة القوات العراقية واوضح بان القوات الامريكية المقاتلة خرجت منها وغادرت الاراضي العراقية ولم يعد هناك اية قوات اجنبية مقاتلة في القاعدة, مضيفا بأن هناك عدد قليل جدا من المستشارين والمدربين العسكريين الامريكين في هذه القاعدة.

اللواء يحيى رسول قال ايضا ان قاعدة عين الاسد باتت تحت اشراف وادارة القوات العراقية بكل مرافقها من بداية بواباتها الى منشأتها ومستودعاتها واجهزتها, وهذا الاشراف يشمل الخبراء والمستشارين ايضا.