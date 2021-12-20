مقاومو جنين يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال +فيديو

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قبيل ساعات الفجر، بلدة السيلة الحارثية غربي جنين، وداهمت منزل والد الأسيرين غيث وعمر جرادات.

ويزعم الاحتلال أن الشقيقين جرادات هما من نفذا عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حوميش "المخلاة" شمال نابلس قبل عدة أيام.

واستنفر أهالي السيلة الحارثية الذين خرجوا في موكب للسيارات، وحاولوا صد قوات الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل الأسيرين جرادات، ومنزل خالهما الأسير محمد جرادات تمهيدا لهدمهما.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جيش الاحتلال أصدر تعليمات جديدة متساهلة تقضي بمنح الضوء الأخضر للجنود في مناطق الضفة الغربية بفتح النار على الشبان الفلسطينيين المتظاهرين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأوضحت أن "هذه التعليمات تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية اتخذت خلال الأشهر الأخيرة في ما يتعلق بتعليمات إطلاق النار لجنود الاحتلال، أقرت بمبادرة رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، أبرزها السماح بإطلاق النار باتجاه أشخاص يدخلون إلى قواعد عسكرية أو مناطق إطلاق نار، كما التعليمات الأخيرة التي تتيح إطلاق النار تجاه ملقي الحجارة خلال وبعد إلقائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان".



ولفتت إلى أن جيش الاحتلال شدد في تعقيبه على خروج هذه التعليمات إلى حيز التنفيذ، على أنه حتى وبعد صياغة هذه التعليمات "سيحتفظ الجنود بالحق الكامل في الرد بالذخيرة الحية في حال شعورهم بخطر يتهدد حياتهم"، ما يتيح بشكل واضح عمليات الإعدام الميداني ضد الشبان الفلسطينيين، بحسب "وفا".

في برقة قضاء نابلس، أصيب 67 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة "وفا" عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، قوله إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 15 إصابة بالرصاص المعدني، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا في وقت سابق من مساء الأحد، في اعتداء للمستوطنين على المركبات المارة قرب القرية.