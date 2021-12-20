'إمارة الخميسية' أقدم الامارات العربية جنوبي العراق تخضع للترميم والصيانة

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز" نقلا عن "الهيئة العامة للاثار والتراث العراقي"، قال شلغم في بيان، ان "أمارة الخميسية تعد من أقدم الامارات العربية في جنوب العراق وشيدت عام 1881، وقد بني بها قصر ومسجد ومدرسة وبيوت سكنية أسسها الأمير عبدالله بن صالح بن محمد الخميس.

اضاف شلغم، كانت الامارة موقعا تجاريا كبيرا يربط العراق بجميع المناطق والامارات الخليجية ولازالت تلك الامارة الواقعة جنوب مدينة الناصرية أطلالها من منارة المسجد والمسجد والقصر".



وتابع قائلا: ان "الموقع سجل رسميا في وحدة التراث في مفتشية اثار وتراث ذي قار ضمن المواقع التراثية".