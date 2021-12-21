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الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

غادر قطاع غزة، وفد جهاز المخابرات العامة المصري، بعد زيارة استمرت لمدة 24 ساعة، التقى خلالها قيادتي حركة حماس والجهاد الإسلامي.

العالم - مصر

وقال مصدر فلسطيني مُطّلع، لوكالة “الأناضول”، إن وفد المخابرات المصرية، المكوّن من 4 شخصيات، غادر قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون “إيرز” (شمال).

وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري التقى، في لقاءين منفصلين، بقيادتي حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في غزة، دون الإفصاح عن التفاصيل.

وأشار المصدر أن مباحثات الوفد المصري تطرقت لعدد من الملفات أبرزها جهود تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الأخير في مايو/ أيار الماضي.

كما أجرى الوفد، الذي تزامن دخوله القطاع مع دخول وفد هندسي آخر عبر معبر رفح (جنوب)، زيارة تفقدية لعدد من المشاريع التي تقودها مصر في غزة، ضمن جهودها في إعادة الإعمار.

وتأتي زيارة الوفد مع تحذيرات أطلقتها “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، السبت، من انفجار الأوضاع بغزة بسبب “المماطلة والتسويف في رفع الحصار (المستمر للعام الـ15 على التوالي).

كما تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع على إعلان اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، (تابعة للحكومة المصرية)، انتهاء المرحلة الأولى من إعمار غزة بإزالة الركام، وبدء المرحلة الثانية منها والمكوّنة من 6 مشاريع.

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الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

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