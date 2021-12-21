الحشد الشعبي يطيح بـ5 من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد (صور)

العالم-العراق

وذكر الحشد في بيان، "نجحت قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لهيئة الحشد الشعبي- قسم مكافحة الجريمة المنظمة من الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق من خلال التنسيق مع القوة الماسكة للقاطع، حيث تم مداهمة دار المتهمين وفق مذكرة قبض صادرة من الجهات القضائية المختصة، وتم القاء القبض على المتهمين الخمسة وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة".



وأشار البيان إلى إنه "تم أيضا ضبط بندقية كلاشنكوف وأخرى نوع (RPK) و ثلاثة مسدسات و 6 مخازن بندقية، بالإضافة إلى أدوات خزن وترويج وتعاطي المخدرات كانت بحوزة المتهمين".