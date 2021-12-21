الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء أرمينيا: هناك إمكانية لاستئناف حركة السيارات مع أذربيجان

رئيس وزراء أرمينيا: هناك إمكانية لاستئناف حركة السيارات مع أذربيجان
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه قد يتم استئناف حركة النقل بالسيارات بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك وفقا لنتائج لقاءاته مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، في سوتشي وبروكسل مؤخرا.

العالم - أوروبا

وأضاف باشينيان: "أود أن أشير إلى أنه بعد اجتماع 26 نوفمبر في سوتشي بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعد اللقاء في 14 ديسمبر في بروكسل بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أصبح من الممكن التوصل إلى اتفاق مع أذربيجان بشأن استئناف حركة النقل بالسيارات. لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن استئناف الاتصالات بالسكك الحديدية ".

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء أرمينيا، إنه تم خلال لقاء مع الرئيس الأذربيجاني في بروكسل، التأكيد على اتفاق لبناء خط سكة حديد تربط الدولتين.

روابط ذات صلة

أذربيجان تسلم أرمينيا 10 عسكريين

أرمينيا تعين ممثلا خاصا في تركيا

أرمينيا وأذربيجان تؤكدان اتفاقا لبناء خط سكة حديد مشترك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا ما أبلغته المقاومة الفلسطينية للوفد المصري

فيما يرى البعض انه اسرع خطى من ابيه.. الاعلام الاميركي يناور مع ابن سلمان لجره لمستنقع التطبيع

دمشق وموسكو تبحثان البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع أستانا

بارجتان مطورتان تدخلان الخدمة في القوة البحرية الايرانية + صور

رئيس وزراء أرمينيا: هناك إمكانية لاستئناف حركة السيارات مع أذربيجان

خلال مراسم ازاحة الستار عن اول محرك ديزل بحري ايراني .. قائد سلاح البحر الايراني: سرعة سفننا الحربية ستتضاعف 