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كيان الاحتلال یعلن عن أول حالة وفاة بـ'أوميكرون'

كيان الاحتلال یعلن عن أول حالة وفاة بـ'أوميكرون'
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية عن تسجيل أول وفاة لمصاب بالمتحور أوميكرون.

العالم - الاحتلال

وذكرت هيئة البث الصهیونية أن "إسرائيل" شهدت أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد في مستشفى سوروكا الاثنين، لرجل يبلغ من العمر 75 عاما.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الرجل الذي توفي تم تطعيمه مرتين، وأن التطعيم الثاني مر عليه أكثر من 6 أشهر.

وأكدت وزارة الصحة التابعة للکیان ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" إلى 341 حالة مؤكدة، فضلا عن وجود حوالي 807 حالة أخرى يشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد.

إلى ذلك، وافقت حكومة كيان الاحتلال على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".

وكان الكيان الصهيوني قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من إفريقيا على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.

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