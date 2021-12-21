بوتين وشولتس يبحثان المقترحات الروسية حول ضمانات الأمن

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وجاء في البيان أن بوتين أطلع رئيس الحكومة الألمانية على المقترحات الروسية حول ضمانات أمن طويلة الأمد وملزمة قانونا تستبعد أي توسع لاحق لحلف شمال الأطلسي شرقا ونشر أسلحة هجومية على أراضي دول مجاورة لروسيا.

وذكر بيان المكتب أن الرئيس الروسي أعطى بهذا الصدد "توضيحات مفصلة حول مضمون مشروعي المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة حول ضمانات الأمن والاتفاقية حول إجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في الناتو، اللذين تم تسليمهما للشركاء الغربيين وبينهم ألمانيا".

وتابع البيان أنه "تم الإعراب عن أمل الجانب الروسي في تنظيم مفاوضات جدية حول جميع القضايا المطروحة من قبل موسكو".

وأشار البيان إلى أنه "تلبية لطلب المستشار الألماني تم النظر وبشكل معمق في ملف تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية"، مضيفا أن بوتين أطلع شولتس على تفاصيل الأوضاع في هذا المسار وأشار إلى أن كييف "تتهرب بعناد من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك من العام 2015، الأمر الذي يعرقل إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة النورماندي".

ووفقا للبيان هنأ بوتين المستشار الألماني بتسلمه مهام منصبه، و"أعرب الجانبان عن اهتمامهما بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الألمانية والحفاظ على الاتصالات عبر مختلف القنوات".

كما اتفق الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الألمانية على مواصلة تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تمت مناقشتها ونقاط أخرى على الأجندة الدولية والثنائية.