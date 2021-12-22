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اصابة 22 شخصا اثر اصطدام بين قطاري مترو بين طهران وكرج

اصابة 22 شخصا اثر اصطدام بين قطاري مترو بين طهران وكرج
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

اصيب 22 شخصا صباح اليوم الاربعاء اثر اصطدام وقع بين قطاري مترو بين طهران وكرج.

العالم - ايران

ووقع الحادث صباح اليوم حينما خرج قطار القادم من كرج عن سكته في منطقة جيتكر ليصطدم بقطار كان امامه.

واثر الحادث اعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي بانه تم ارسال 3 سيارات اسعاف الى مكان الحادث.

واشار الى عدم وجود ضحايا جراء الحادث واضاف: ان عدد الجرحى بلغ 22 شخصا لغاية الان.

وكان المتحدث قد اعلن في وقت سابق بان 10 اشخاص اصيبوا جراء الحادث وان حالة احدهم حرجة.

وبناء على تصريحات نائب رئيس شركة متروالانفاق في طهران فان عملية فصل القطارين جارية في الوقت الحاضر.

وتجري التحقيقات حاليا لمعرفة اسباب وقوع الحادث.

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اصابة 22 شخصا اثر اصطدام بين قطاري مترو بين طهران وكرج

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