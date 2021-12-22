وزير الخارجية العراقي يصل طهران في زيارة رسمية

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وقال الصحاف ان "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل على رأس وفد حكومي إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية"، مبيناً أن "الوفد ضم مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي وعدداً من المسؤولين".

وأضاف أن "الوفد سيلتقي بالعديد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيتم التباحث بشأن موضوعات متعددة تعنى بالعلاقات الثنائية وعلى الصعد كافة، إضافة إلى الوضع الأمني الإقليمي وآخر التطورات في إطار المفاوضات النووية في فيينا".

وهذه ليست الزيارة الاولى لفؤاد حسين الى العاصمة الإيرانية. وفي شهر آب الماضي، قام وزير الخارجية العراقي بزيارة رسمية الى طهران، والتقى خلالها بوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف وعدد من كبار مسؤولي البلاد، لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وشهد العراق مؤخرا الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في البلاد في تشرين الأول الماضي، وفي حين ترفض بعض الكتل النتائج المعلنة، تنتظر جهات وأحزاب سياسية أخرى مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على النتائج لتشكيل الحكومة الجديدة.