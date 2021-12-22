إفتتاح معرض السلع الإيرانية في كردستان العراق

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وقال بيلتن، في تصريح له اليوم الاربعاء، إن المعرض بدأ أعماله منذ أمس الثلاثاء بمشاركة وزيري التجارة والزراعة في منطقة كردستان العراق ومحافظ اربيل والسفير الايراني في بغداد والقنصل الايراني في اربيل والمدير العام للمكتب العربي - الافريقي لمنظمة تنمية التجارية الايرانية.

واضاف بيلتن: أكد وزير التجارة في منطقة كردستان العراق، خلال مراسم افتتاح المعرض، على توفر مجالات عديدة للتعاون بين ايران ومنطقة كردستان العراق داعيا الشركات الايرانية للمشاركة المباشرة عبر تشييد خطوط انتاجية في سوق المنطقة كما دعا الى تطوير المنافذ الحدودية بين الجانبين.

ولفت الى ان ابداء محافظ اربيل استعداد المحافظة لتقديم المزيد من التسهيلات المطلوبة للشركات الايرانية وايجاد حلول لمشاكل المنافذ الحدودية بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين رجال الاعمال من كلا البلدين.

ونوه الى ان السفير الايراني اشار، خلال مراسم الافتتاح، الى الاواصر الدينية والثقافية واللغة بين الشعب الايراني ومنطقة كردستان العراق مؤكدا عزيمة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع منطقة كردستان العراق.

واشار الى ان هذا المعرض يعكس جانبا صغيرا من القابليات الانتاجية والتصديرية للجمهورية الاسلامية مؤكدا استعداد منظمة التجارة الايرانية لاستقبال وفود تجارية من منطقة كردستان العراق لزيارة معارض ايران والتعرف على القابليات والفرص المتاحة.

ويقام المعرض المذكور على ارض مساحتها 500 مترمربع بمشاركة 120 شركة ايرانية في مجالات انتاج المواد الغذائية والادوية والسجاد والمعدات المنزلية والمكائن الصناعية والاجهزة الكهربائية ويستمر لغاية السبت المقبل.