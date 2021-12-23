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الصحة السورية: 4 وفیات و50 إصابة جديدة بكورونا

الصحة السورية: 4 وفیات و50 إصابة جديدة بكورونا
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 100 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 49911 شفيت منها 31476 حالة وتوفيت 2859 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم أمس الأربعاء 22-12 بحسب وزارة الصحة السورية كالتالي:

#الإصابات:

٨ في طرطوس
٨ في حماة
٧ في حمص
٧ في درعا
٦ في اللاذقية
٦ في حلب
٤ في دمشق
٢ في دير الزور
٢ في القنيطرة

#الشفاء:

٢٥ في اللاذقية
٢٤ في دمشق
٢٣ في حلب
١١ في حماة
٣ في السويداء
٢ في طرطوس
٢ في ريف دمشق
٢ في حمص
٢ في درعا
٢ في الحسكة
٢ في دير الزور
١ في الرقة
١ في القنيطرة

#الوفاة:

١ في السويداء
١ في دمشق
١ في دير الزور
١ في درعا

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