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سوريا وعمان تتفقان على تطوير التعاون بمجال الطاقة

سوريا وعمان تتفقان على تطوير التعاون بمجال الطاقة
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير النفط السوري بسام طعمة مع وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان محمد بن حمد الرميحي آفاق التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين وكيفية تطويرها في مجالات الطاقة.

العالم-سوريا

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى صباح اليوم عبر الفيديو على تبادل الخبرات والزيارات الاطلاعية والتدريبية بين البلدين وتدريب العاملين في وزارة النفط السورية لدى الجانب العماني لتلافي النقص في الأيدي العاملة الخبيرة نتيجة الأزمة.

كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل عبر الفيديو بين الخبراء في الطاقات المتجددة من البلدين لمناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرة في هذا المجال وذلك بالنظر إلى الخبرة والتجربة العمانية المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.

وعبّر الوزير العماني عن رغبة بلاده الصادقة في التعاون مع سورية في مجال الطاقة.

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سوريا وعمان تتفقان على تطوير التعاون بمجال الطاقة

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