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بعد استقالة محافظ ذي قار.. مسؤول آخر يقدم استقالته

بعد استقالة محافظ ذي قار.. مسؤول آخر يقدم استقالته
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس خلية المتابعة في محافظة ذي قار علي حكيم الهلالي، اليوم الخميس، استقالته وذلك بعد اقل من 24 ساعة على استقالة المحافظ احمد الخفاجي.

العالم-العراق

وبحسب وثيقة صادرة من الهلالي، "لقد عملنا بجد واخلاص ولم يكن رصيدنا الا سمعتنا وما يدور هو صراع سياسي لا خدمي ولا اداري وبحمد الله وشكره انا خرجنا بيد بيضاء".

وكان محافظ ذي قار احمد الخفاجي، قد قدم استقالته إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما أعلن عن مؤتمر صحفي لكشف مسببات إقدامه على هذا القرار.

وجاء في بيان نشره الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس ، "لقد أقدم المحافظ احمد غني الخفاجي على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

وأضاف "وإذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير، فإنه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما".

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