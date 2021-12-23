الرئيس الجزائري يزور القاهرة يناير المقبل

العالم-الجزائر

وفي السياق، نقلت "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي قوله، أن زيارة تبون إلى القاهرة كانت مبرمجة اليوم الخميس، لكن تم التفاهم على تأجيلها إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ومن المتوقع أن يبحث تبون خلال الزيارة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية، وعددا من الملفات السياسية الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتحضير لانعقاد القمة العربية المقررة في مارس/ آذار المقبل في الجزائر.

وذكرت مصادر جزائرية مسؤولة، أن الترتيب للزيارة بدأ منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن الطرف الجزائري يسعى إلى أن تجرى قبل انعقاد القمة العربية المقبلة، "بسبب أهمية الموقف المصري على صعيد إنجاح القمة والتوافق على مخرجاتها، وفقاً للمقاربة التي تطرحها الجزائر".

وتسعى الجزائر، خلال القمة المقبلة، إلى "تحقيق منجز سياسي بإعادة توحيد المواقف العربية حول بعض القضايا، وخاصة القضية الفلسطينية".

وتبادلت كل من الجزائر والقاهرة سفراء جددا، واعتمدت مصر قبل أيام عبد الحميد شبيرة (أمين عام سابق لوزارة الخارجية) سفيراً لديها، فيما أوفدت مصر المختار جميل توفيق وريدة سفيراً جديداً في الجزائر.