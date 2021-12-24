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كوريا الجنوبية تمنح عفوا خاصا للرئيسة السابقة المسجونة

كوريا الجنوبية تمنح عفوا خاصا للرئيسة السابقة المسجونة
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الجنوبية أن الرئيسة السابقة، بارك كون-هيه، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة الفساد أدرجت ضمن قائمة المستفيدين من العفو الخاص للرئيس مون جيه-إن للعام الجديد.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقد تقرر العفو عن الرئيسة السابقة البالغة من العمر 69 عاما نظرا لتدهور حالتها الصحية.

وتقضي بارك حاليا عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما منذ مارس 2017، بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ.

وفي هذا العام، دخلت بارك ثلاث مرات إلى المستشفى بسبب الآلام المزمنة في الكتف وأسفل الظهر. وفي عام 2019، خضعت لعملية جراحية في الكتف.

ومن المتوقع أن يكون للعفو عن بارك تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، حيث حصلت بارك على دعم الناخبين في دايغو وإقليم كيونغسانغ الشمالي، وهما معقل "حزب سلطة الشعب" المعارض الرئيسي.

كما قامت الحكومة بتبرئة رئيسة الوزراء السابقة هان ميونغ-سوك واستعادة حقوقها القانونية الأساسية.

وقد حكمت المحكمة العليا في أغسطس عام 2015 على هان، التي شغلت منصب رئيس وزراء البلاد من عام 2006 إلى 2007، بالسجن لمدة عامين.

وقضت هان عقوبة السجن من عام 2015 إلى 2017، بعد إدانتها بقبول 900 مليون وون (795 ألف دولار) كأموال سياسية غير قانونية من رجل أعمال أثناء توليها المنصب رفيع المستوى.

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