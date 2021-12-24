حريق في سفينة شحن قبالة ميناء دير جنوبي إيران

العالم-إيران

قال باربرز، " لم يتم تحديد سبب الحادث بعد".

وأضاف: فور الاطلاع على اشتعال النيران في سفينة الشحن، وصل رجال الإطفاء من المدن الإيرانية المجاورة بمحافظة بوشهر وإدارة الإطفاء في دائرة الموانئ والبحرية في ميناء دير إلى مكان الحادث وتمكنوا من احتواء الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية".

وأوضح: بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية في البحر، رست هذه السفينة في ميناء دير.

وأكد انه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الخمسة بواسطة قارب محلي ونقلهم إلى قارب نجاة إدارة الموانئ والبحرية.

وقال: "كانت سفينة الشحن هذه تحمل شحنة من الإمارات إلى ميناء ماهشهر في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد)".