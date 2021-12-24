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السلطة الفلسطينية تدين جريمة الدهس بحق المسنة غدير المسالمة

السلطة الفلسطينية تدين جريمة الدهس بحق المسنة غدير المسالمة
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها لدهس مستوطن المسنة الفلسطينية غدير المسالمة على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله اليوم الجمعة، واصفة الواقعة بـ "جريمة حرب".

العالم -فلسطين

وأدانت الخارجية بأشد العبارات في بيان: "جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها مستوطن إرهابي صباح هذا بحق المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عاما)، حيث دهسها مستوطن أثناء تواجدها على مدخل بلدة سنجل ولاذ بالفرار من المكان".

وأضاف البيان: "تدين الوزارة بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين على قرية برقة شمال نابلس، حيث هاجموا منازل المواطنين واعتدوا عليهم، وحطموا شواهد القبور وقطعوا أشجارا".

وترى الوزارة أن "هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية ما هي إلا إرهاب دولة منظم وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي في التنكيل وترهيب المواطنين الآمنين العزل".

وحملت الوزارة "حكومة الاحتلال لإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة دهس المواطنة مسالمة" كما حملت المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الأمم المتحدة المختصة المسؤولية عن "نتائج وتداعيات صمتها المريب وتخاذلها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه".

وطالبت الوزارة "بتوفير الحماية الدولية لشعبنا"، كما طالبت الجنائية الدولية "البدء الفوري في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين".

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