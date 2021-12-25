صادرات ايران للعراق بلغت اكثر من 6.1 مليار دولار خلال 8 اشهر

العالم - ايران

واشار حسيني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "فارس" الى تاثير تفشي كورونا على التبادل التجاري وصادرات ايران للعراق في العام 2020 وقال: ان اغلاق الحدود العراقية وانخفاض بيع النفط العراقي وبالتالي انخفاض عوائد العراق من العملة الضعبة ادى الى خفض التبادل التجاري بين البلدين اذ بلغت صادرات ايران للعراق اقل من 8 مليارات دولار.

واضاف: الا انه في العام الجاري ورغم وجود مشاكل في مجال صادرات الغاز والكهرباء، كانت لنا صادرات مشتقات نفطية للعراق وبلغ اجمالي صادرات ايران للعراق اكثر من 6 مليارات و 100 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) اي نحو 750 مليون دولار شهريا كمعدل.

واوضح بانه تم خلال العام الجاري ترانزيت اكثر من 5 ملايين طن من السلع عبر ايران للعراق.

واشار الى ان الكثير من الصناعات الايرانية تصدر فائض انتاجها للعراق وقال: ان حصة ايران في السوق العراقية لافتة جدا من حيث المواد الانشائية والغذائية والمشتقات النفطية والبتروكيمياوية والادوات المنزلية والالبان والالبسة والموبيليات.