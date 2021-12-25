أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية ..سياسة إيران المبدئية تدعم وجود حكومة قوية ومقتدرة في العراق

ابرار ..

رئيس الأركان ..القوات المسلحة الإيرانية في ذروة إستعدادها وجهوزيتها للتصدي والرد على أي عدوان

جام جم ..

دماء الشهيد قاسم سليماني تحجم شر أمريكا في المنطقة

خراسان ..

حركة أنصار الله اليمنية تلوح برد قاس على الغارات السعودية الوحشية على صنعاء

قدس ..

وزير دفاع حكومة الإنقاذ اليمنية.. نيراننا ستحرق عروش التحالف السعودي

ابتكار ..

إطلاق ستة عشر صاروخا بالستيا دفعة واحدة في المرحلة النهائية لمناورات قوات حرس الثورة

جوان ...

الأوضاع في الضفة الغربية تأخذ حالة حرب مع إتساع المواجهات بين الفلسطينيين والإحتلال

رسالت ..

فرنسا تواصل مواقفها السلبية التخريبية في مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

كيهان ..

خطوات للحكومة تنعش الآمال بكبح جماح التضخم وبإيجاد فرص هائلة للعمل

حمايت ..

قوى المقاومة في العراق تحذر بشدة من بقاء أية قوات إحتلال

وطن امروز ..

رئيس تحالف الفتح يحذر من تبعات خطيرة ستترتب في حالة بقاء أية قوات أجنبية في العراق

آرمان ملي ..

لافروف يلوح بإحتمال إندلاع مواجهة كبرى بأوروبا إذا ما ضم حلف الناتو أوكرانيا لعضويته

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

sdقدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( سيف حزب الله يحوم حول رؤوس الصهاينة) .. هلع الكيان الصهيوني من تعاظم القدرات الصاروخية الاستراتيجية لحزب الله لبنان تحول الى كابوس يقض مضاجع الصهاينة بكل معنى الكلمة, كابوس يتحدث عن تعاظم قدرات حزب الله بشكل اكبر بوجود ترسانة رهيبة من المسيرات الهجومية ايضا.

إن الكيان الصهيوني الذي يدق طبول الحرب في المنطقة إعترف بنفسه بأنه يواجه تحديا هائلا يتمثل بقدرات وترسانات حزب الله وتقدر محافل عسكرية وامنية بفلسطين المحتلة بأن ترسانة حزب الله من الاسلحة الاستراتيجية تضم نحو مئة وخمسين الف صاروخ والفي مسيرة هجومية.

والمسألة هنا هي انه بغض النظر عن مدى صحة ودقة هذه التقييمات فأن هذا الحديث الغالب بتل ابيب عن قدرات حزب الله يعطي فكرة واضحة عن عمق هلع الكيان الصهيوني وهو الذي فشل بامتياز في حربه على فصائل المقاومة بغزة التي اطلقت اربعة الاف صاروخ ردا على عدوانه .

كيهان ..

في الشان اليمني كتبت صحيفة كيهان في تقرير تحليلي لها ينقل عن حركة انصار الله اليمنية قولها ( سنحرق عرش آل سعود ).. يشن التحالف السعودي غارات وحشية جنونية على العاصمة اليمنية صنعاء بشكل خاص في الآونة الاخيرة , غارات تستهدف منشآت ومراكز خدمية ومدنية بحتة كالمستشفيات والملاعب الرياضية وغيرها بذريعة وجود مخازن اسلحة فيها..

إن حركة أنصار الله نفت هذه المزاعم السعودية جملة وتفصيلا ملوحة بقرب الرد بشكل قاس في العمق السعودي ان هذه الغارات السعودية الوحشية تاتي انتقاما غير مشرف للهزائم التي يواجهها التحالف السعودي بمحافظتي مأرب والجوف اليمنيتين, ومثل هذا التصعيد الوحشي على المناطق السكنية والمدنية والخدمية باليمن سيدفع بالقوات اليمنية المشتركة للرد بالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه الجرائم السعودية وهذا ما جاء بالفعل على لسان وزير دفاع حكومة الانقاذ اليمنية اللواء محمد ناصر العاطفي الذي قال ان النيران اليمنية ستحرق عروش التحالف السعودي .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( بروكسل وبدء مسار قانوني ضد وارسو ) عن الخلافات بين الاتحاد الاوروبي وبولندا ..الخلافات التي تفجرت بين بولندا والاتحاد الاوروبي منذ شهرين دخلت مرحلة باتت تطرح احتمال خروج بولندا من عضوية الاتحاد الاوروبي بنهاية المطاف ..

إن الخلافات بين الإتحاد الأوروبي وبولندا تدور حول محور لمن الأولوية للقوانين الداخلية أم لقوانين الإتحاد في حالة ظهور تعارض

فالمحكمة الدستورية البولندية اعطت الاولوية في مثل هذه الحالات للقوانين الداخلية ولبنود الدستور مقابل قوانين واجراءات الاتحاد الاوروبي .

ويبدو واضحا ان موقف هذا الاتحاد ينطلق من رؤية تحذر من ان مثل هذا الموقف الذي تتخذه وارسو قد يكون بداية لخروجها من عضوية الاتحاد الاوروبي ولهذا السبب تم رفع موضوع هذه الخلافات الى المحكمة الاوروبية العليا وهذا يعني ان هناك عقوبات اوروبية في الطريق على بولندا, عقوبات قد تؤدي الى تحقق المخاوف الاوربية بدلا من تبديدها , مخاوف خروج بولندا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشان العراقي في مقالها متسائلة( هل ستواصل الحكومة المؤقتة في العراق مهامها)...ليس من الواضح الى اين ستتجه الاوضاع في العراق, فالمحكمة الفدرالية العليا اجلت اصدار حكمها النهائي في الطعون المطروحة بنتائج الانتخابات الى يوم غد بعد ان كان من المفروض ان تبت فيها يوم الاربعاء الماضي ..

إن وراء تاجيل المحكمة العليا الإعلان عن حكمها يرتبط بتقديم تحالف الفتح أدلة جديدة حول حدوث تلاعب في الإنتخابات فرئيس تحالف الفتح هادي العامري قدم للمحكمة الفدرالية العليا ادلة ووثائق تثبت عدم اصادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بطاقات انتخابية لنحو خمسة ملايين عراقي ولعدم احتساب اراء عدد كبير من الناخبين لمشاكل تقنية.

الى جانب ذلك لا تشهد الساحة العراقية ظهور اية مؤشرات حول تشكيل تحالفات قادرة على تشكيل حكومة ائتلافية في المستقبل القريب الامر الذي يعني احتمال مواصلة حكومة الكاظمي المؤقتة لمهمها لاجل غير مسمى وبقاء العديد من القضايا المهمة عالقة .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا ينقل عن حركة انصار الله اليمنية تحذيرها بان ( هناك ضربات يمنية مدمرة قريبة ضد المعتدين ) جاء فيه ... لوح عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية محمد البخيتي من ان القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية ستوجه ضربات قاصمة للتحالف السعودي قريبا ردا على الغارات الوحشية السعودية على صنعاء والمدن اليمنية الاخرى.

البخيتي أكد أن التحالف السعودي وصل إلى طريق مسدود في حربه العدوانية على اليمن ، وغاراته الأخيرة إنعكاس ليأسه وتقول اوساط رسمية في صنعاء ان الغارات الجنونية السعودية على صنعاء واهلها خلف مزاعم وجود مستودعات اسلحة باماكن مدنية تاتي انتقاما من الشعب اليمني بعد فشل التحالف السعودي الذريع في ميادين القتال بمأرب والجوف .

ابرار ..

وحول اليمن ايضا كتبت صحيفة ابرار في تقرير خاص ينقل عن محافل يمنية اشارتها الى ان(أمريكا نشرت قوات بمحافظة المهرة اليمنية ).. تحدثت بعض المواقع الاخبارية اليمنية من بينها موقع الصحافة اليمنية عن انزال بارجة حربية امريكية لجنود ومستشارين عسكريين في سواحل محافظة المهرة اليمنية المطلة على المحيط الهندي وبحر عمان و ..هذه المواقع نقلت عن شهود عيان أن هذه البارجة أخلت أيضا أسلحة ومعدات عسكرية بمنطقة ساحلية مقابل مطار الغيظة.

وجدير بالاشارة هنا الى ان محافل يمنية سبق وان تحدثت في شهر اكتوبر الماضي عن نشر بريطانيا قوات في نفس هذه المنطقة في اطار تنسيق بريطاني امريكي سعودي لاقامة قاعدة عسكرية مشتركة للاشراف على الملاحة البحرية.