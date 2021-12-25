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بريطانيا تؤكد موقفها من حكومة الوحدة الليبية

بريطانيا تؤكد موقفها من حكومة الوحدة الليبية
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت بريطانيا إنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، وإنها لا تؤيد "إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية".

العالم - ليبيا

وأوضحت سفارة لندن لدى طرابلس في بيان نشرته على "تويتر" أمس الجمعة، أن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.

وأضاف البيان: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020، وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي (جرى بتونس في نوفمبر 2020 وأفرز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة)".

وتابع: "ستواصل المملكة المتحدة بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية".

ويوم الأربعاء الماضي، شكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، الموعد الذي كان مقررا فيه إجراء الانتخابات، قبل تأجيلها.

وجاء ذلك بعدما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، تأجيل الاقتراع الرئاسي المقرر يوم الجمعة، إلى 24 يناير المقبل.

والخميس، طالبت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا، في بيان نشرته البعثة الأممية، بألا تؤدي التحديات الراهنة المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى تقويض الاستقرار الذي جرى إحرازه بالأشهر الماضية.

وأبدت المستشارة استعدادها "للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة".

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