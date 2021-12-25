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الكويت: لجنة التعويضات تصدر قرارا بغلق ملف التعويضات العراقية قريبا

الكويت: لجنة التعويضات تصدر قرارا بغلق ملف التعويضات العراقية قريبا
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم الزمانان إن لجنة التعويضات في بلاده ستصدر قرارا بغلق ملفات التعويضات المالية نهائيا بعد دفع العراق التزاماته للكويت.

العالم - العراق

وأشار السفير، خلال زيارته لمحافظة الأنبار، العراقية، إلى أن "التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة كان فيها استقطاع للإيفاء بها وسيصدر قرار قريب من لجنة التعويضات بغلق هذا الملف نهائيا" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وأعلن العراق، الثلاثاء الماضي، أنه استكمل دفع مبالغ التعويضات المخصصة للكويت عن خسائر الغزو عام 1990، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي.

وصرح البنك المركزي العراقي: "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية البالغة 44 مليون دولار أمريكي، من تعويضات دولة الكويت، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات."

وأشار السفير الكويتي إلى أنه "منذ عام 2003 كانت الكويت من الداعمين للعراق في مختلف المجالات وشاركت بتخفيف معاناة النازحين عبر بناء مخيمات وتزويدها بما تحتاجه من معدات ومدارس كرفانية وعيادات طبية متنقلة".

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