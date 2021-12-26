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عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات السودانية تحضيراً للمليونية

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

إجراءات امنية مشددة واغلاق لكافة الجسور في العاصمة السودانية الخرطوم ما عدا اثنين اضافة لقطع الإنترنت.

العالم- مراسلون

وتأتي هذه الاجراءات لمنع المتظاهرين في مليونية 25 من ديسمبر من الوصول الى القصر الرئاسي الذي اصبح هدفًا للمتظاهرين حيث تجمعوا من كل احياء العاصمة صوب القصر الرئاسي.

عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات العسكرية واستخدام كثيف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ما أدي لحدوث عدد من الإصابات والاختناقات.

وتمكن المتظاهرون للمرة الثانية من الوصول الى محيط القصر الرئاسي في رسالة واضحة على رفض الانقلاب واتفاق البرهان حمدوك.

أُسقط في يد البرهان وحمدوك على ضوء استمرار هذه التظاهرات وعجز الحكومة حتى الان من تشكيل وزرائها ناهيك عن حسم ملف القصاص من قتلة المتظاهرين.

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