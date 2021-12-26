'فقر الدم'.. أسباب وأعراض الإصابة به!

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هذا وعادة ما يشير فقر الدم إلى انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم، ما يتسبب في شعورك بالتعب والإرهاق.

هناك العديد من أشكال فقر الدم، ولكل منها أسبابها الخاصة، إذ يمكن أن يكون فقر الدم مؤقتاً أو طويل الأمد ويمكن أن يتراوح من حالة خفيفة إلى شديدة.

وعلى حسب السبب يتم وصف العلاجات المختلفة للحالة ولكنها عادة ما تعتمد على تناول المكملات الغذائية، أو اتباع نظام غذائي متنوع، ونستعرض في السطور التالية بحسب مايو كلينك أشهر الأعراض والمسببات لحالات فقر الدم.

أعراض الإصابة بفقر الدم

تختلف علامات فقر الدم وأعراضه تبعاً لسبب فقر الدم ومدى شدته، ولكنها في العموم تتضمن الإعياء، الشعور بالإرهاق والتعب بشكل دائم، مظهر الوجه الشاحب أو المصفر، ضيق في التنفس، عدم انتظام ضربات القلب، الدوخة والدوار، ألم في الصدر، برودة اليدين والقدمين، الصداع.

وفي البداية تبدأ هذه الأعراض بالظهور، وتتفاقم حدّتها كلما تفاقمت حالة فقر الدم لديك.



أنواع فقر الدم

يمكن أن يكون فقر الدم ناتجاً عن حالة موجودة عند الولادة (خلقية)، أو حالة متطورة (مكتسبة)، وفي كل الأحوال يحدث فقر الدم عندما لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وهذه هي أشهر أنواع فقر الدم.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يعتبر أحد أكثر الأنواع شيوعاً، حيث يحتاج نخاع العظم إلى الحديد لإنتاج الهيموغلوبين، وبدون كمية كافية من الحديد، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الهيموغلوبين لخلايا الدم الحمراء.

ويحدث هذا الأمر عند الحوامل في حالة عدم تناول مكملات الحديد، أو في حالات النزيف حيث يفقد الجسم كمية كبيرة من الدم، أو التهاب بطانة المعدة نتيجة تناول كميات كبيرة من المسكنات، ما يؤدي أيضاً إلى حدوث نزيف وفقدان الجسم للحديد.



فقر الدم الناجم عن نقص فيتامينات محددة

إلى جانب الحديد، يحتاج جسمك إلى حمض الفوليك وفيتامين ب 12 لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية.

ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى في انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء.

هذا بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص الذين يستهلكون ما يكفي من فيتامين ب 12 تكون أجسادهم غير قادرة على امتصاص الفيتامين.

وهذا يمكن أيضاً أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، المعروف أيضاً باسم فقر الدم الخبيث.

فقر الدم الناتج عن الالتهاب

يمكن أن تتداخل بعض الأمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية كالإيدز والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الكلى ومرض كرون وأمراض الالتهابات الحادة أو المزمنة الأخرى، مع إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي تؤدي الإصابة بهذه الأمراض إلى الإصابة بالأنيميا.

فقر الدم اللاتنسجي

يحدث فقر الدم النادر الذي يهدد الحياة عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وتشمل أسباب فقر الدم اللاتنسجي الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية والتعرض للمواد الكيميائية السامة.

هذه الأمور تجعلك أكثر عُرضة للإصابة بالأنيميا:

نظام غذائي يفتقر إلى بعض الفيتامينات والمعادن

يزيد النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والنحاس باستمرار من خطر الإصابة بفقر الدم.

الاضطرابات المعوية

إن الإصابة باضطراب معوي يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة، مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية، يعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم.

الحمل

يزيد الحمل وعدم تناول الفيتامينات المتعددة مع حمض الفوليك والحديد من خطر الإصابة بفقر الدم.

الأمراض المزمنة

إذا كنت مصاباً بالسرطان أو الفشل الكلوي أو حالة مزمنة أخرى، فقد تكون معرضاً لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن مرض مزمن، يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى نقص خلايا الدم الحمراء.

تاريخ العائلة

إذا كان لدى عائلتك تاريخ من الإصابة بفقر الدم الوراثي، مثل فقر الدم المنجلي، فقد تكون أيضاً في خطر متزايد للإصابة بهذه الحالة.