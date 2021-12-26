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أوميكرون يفتك بـ'إسرائيل'

أوميكرون يفتك بـ'إسرائيل'
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة صحة الكيان الإسرائيلي، أمس السبت، تجاوز عدد الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" في الكيان حاجز الألف حالة.

العالم - الاحتلال

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم تسجيل 591 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الكيان، ليرتفع عدد المصابين بالمتحور إلى 1118، منهم 723 مصابا عادوا من الخارج في الفترة الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن هناك شكوكا كبيرة في وجود 861 حالة أخرى.

وسجل الكيان يوم السبت 1775 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى معدل إصابات يومي في أكثر من شهرين، حيث سجل في 12 أكتوبر 1816 إصابة يومية.

وبلغ إجمالي الإصابات 1363577 من بينهم 11590 حالة نشطة، و90 حالة خطيرة، و8241 حالة وفاة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

كان مسؤول في الكيان قال أمس، إن الكيان طلب 100 ألف وحدة من أقراص باكسلوفيد المضادة لفيروس كورونا، والتي تنتجها شركة فايزر، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر من المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس وزراء الكيان نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر.

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