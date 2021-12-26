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المقاومة تعلن النفير العام لنصرة نابلس.. هل سنشهد معركة سيف القدس اخرى؟

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

بالحجارة والصدور العارية، يقاوم أهالي قرية برقة في شمال نابلس، حشود المستوطنين وجنود الاحتلال الاسرائيلي، ويمنعونهم من دخول القرية منذ عدة أيام.

العالم- خاص بالعالم

العديد من الاصابات بالرصاص الحي والمطاطي سجلت في صفوف المتصدين، على مداخل القرية، واعلنت مصادر طبية فلسطينية، إن العشرات أصيبوا خلال المواجهات مع جنود جيش الاحتلال، مسجلة اصابات اخرى بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

الهلال الأحمر الفلسطيني اعلن أن طواقمه تعاملت مع قرابة مئتين وخمسين إصابة في قرية برقة، التي اشتعلت نيران المواجهات فيها، بعد مقاومة أهلها للمستوطنين، الذين يسعون للعودة إليها، وفق ما قال سكان القرية، التي تشهد واخواتها بزريا وسيلة الظهر وسبسطية الواقعة بين نابلس وجنين، مواجهات منذ أيام في أعقاب عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطن وأصيب اثنان آخران.

نفير عام على مستوى الفصائل اعلنته كل من حركتي حماس وفتح، ودعتا الشعب الفلسطيني للاحتشاد والتوجه الى قرية برقة لمساندة الاهالي المقاومين هناك، للتصدي لهجوم المستوطنين.

حماس أكدت أن المقاومة بجميع أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، هي الكفيلة بردع همجية المستوطنين، بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن عمليات اطلاق النار التي نفذها الفلسطينيون في الضفة، رسالة أولية، داعية الاحتلال للاستعداد لمعركة شاملة مع جميع أبناء الشعب لتحرير الأرض واقتلاع الاستيطان.

حركة فتح أيضا أعلنت حالة الاستنفار والنفير العام، ودعت إلى توجه شبابها لقرية برقة في نابلس لحمايتها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هجمات المستوطنين باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

موقف فتح هذا لم يمنع الكثير من الفلسطينيين من طرح تساؤلات عن دور السلطة الفلسطينية في التصدي لهجوم المستوطنين على قرى الضفة الغربية، لا سيما برقة شمالي نابلس، اضافة الى موضوع التعاون الامني مع الاحتلال.

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