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في 9 شهور .. الاقتصاد الايراني يجتذب 40 مليار دولار عملة أجنبية

في 9 شهور .. الاقتصاد الايراني يجتذب 40 مليار دولار عملة أجنبية
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي الايراني أن اقتصاد البلاد اجتذب نحو 40 مليار دولار من العملة الاجنبية في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021.

العالم - ايران

وبيّن " علي صالح آبادي" في ندوة بغرفة التجارة الايرانية ضمت نشطاء اقتصاديين اليوم الاحد، أن تدفقات العملة الاجنبية في الشهور التسعة الاولى لامست نحو 40 مليار دولار، صعودا عن اجمالي تدفقات 12 شهرا خلال السنة المالية الفائتة المنتهية 20 مارس/آذار 2021 البالغة 36.482 مليار دولار.

وأشار أن هذا يدلل على أن وضعية توفير العملة الصعبة عبر الصادرات في الشهور التسعة الاولى أفضل قياسا بالسنة السابقة وهذا يعود جزء منه لموضوع اعادة النقد الاجنبي المتأتي من الصادرات الى البلاد .

وتوقع محافظ البنك أن تزداد تدفقات النقد الاجنبي بنهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2022، عن السنة السابقة.

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