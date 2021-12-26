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بعد احداث برقة.. الجهاد تطالب بمغادرة سياسة الوهن والعجز

بعد احداث برقة.. الجهاد تطالب بمغادرة سياسة الوهن والعجز
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن الأوان قد حان لمغادرة سياسة العجز والوهن، ومقاتلة الاحتلال الذي يفتك بالفلسطينيين، وذلك تعليقا على أحداث قرية برقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية.

العالم- فلسطين المحتلة

وفي تصريحات صحافية، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة: إن الفلسطينيين قد ان لهم مغادرة سياسة العجز والوهن والحسابات الخاطئة، والعودة للبدايات، ومقاتلة الشر الصهيوني الجاثم على الأراضي الفلسطينية.

وشدد الحساينة على ضرورة تحقيق وحدة وطنية في الميدان تقلب الموازين، وتعيد ترتيب الأولويات من جديد على قاعدة المقاومة والمواجهة.

وكانت حركة حماس قد اكدت أن المقاومة هي الكفيلة بردع المستوطنين وقوات الاحتلال، وذلك اثر المواجهات على مدخل قرية برقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية التي أسفرت عن اصابة أربعمئة فلسطيني.

من جهتها أعلنت حركة فتح النفير العام، ودعت الى توجه الشباب نحو قرية برقة والتصدي للمستوطنين.

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بعد احداث برقة.. الجهاد تطالب بمغادرة سياسة الوهن والعجز

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