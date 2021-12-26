فلسطينيات تتظاهرن في غزة دعما للأسيرات المعذبات بسجون الاحتلال

العالم- فلسطين المحتلة

ورفعت النساء أعلام فلسطين وحركة حماس وشعارات مؤيدة للأسيرات وطالبن بتدخل دولي لإنهاء معاناتهن.

وقالت كفاح الرملي مسؤولة ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس بحسب وكالة معا: إن هذه الفعالية هي إحدى الفعاليات التي تقوم بها الحركة النسائية في حركة حماس، الهادفة إلى التضامن والوقوف إلى جانب الأسيرات اللواتي يعانين أشد أنواع العذاب من المحتل الإسرائيلي الذي يقوم بالشبح والتعذيب والقتل والتفتيش العاري بسحل الأسيرات وحرمانهن من أقل الحقوق في هذه السجون.

وأضافت "يجب الوقوف في وجه هذا المحتل الذي يقوم بعزل الأسيرات ومخالفا بذلك كل القوانين الدولية التي تمنع هذا الأمر".

وأشارت إلى أن هذه الوقفة التضامنية لإرسال رسالة لكل العالم ليتعرف على قضية هؤلاء الأسيرات ولفضح جرائم المحتل الذي يسعى لكسر المقاومة ولكن ستبقى المرأة الفلسطينية صابرة وصامدة تتحمل كل ما تلقى من أجل هذا الوطن.

ودعت المؤسسات الدولية خاصة المعينة بحقوق المرأة إلى دعم ومساندة الأسيرات من خلال الضغط على الاحتلال الإفراج عن جميع الأسيرات خاصة المريضات منهن.