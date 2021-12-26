سلطنة عمان تمنع رفع العلم الاسرائيلي وعزف نشيد الاحتلال

العالم- سلطنة عمان

وقال الموقع “إنه عندما فاز المتسابق الشراعي الإسرائيلي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب في الإبحار الأسبوع الماضي، لم يتم عزف نشيد، “هاتيكفا”. ولم يُنظر إلى العلم الإسرائيلي في أي مكان. حيث أن الدولة المضيفة عمان لديها علاقات دبلوماسية محدودة مع إسرائيل”، بحسب الموقع .

وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12، نشرت مساء الجمعة، قالت زوكرمان البالغة من العمر 18 عامًا إن فوزها “تسبب في بعض الفوضى”.

وقالت للشبكة: “عندما كان واضحًا أنني فزت بالميدالية الذهبية. تم إلغاء أناشيد الجميع بسببي”.

وأشارت المتسابقة إلى أن “موقع المسابقة لم ينشر صورنا او يعلن عنا. كنا هناك تحت الرادار. كانت إحدى اتفاقيات الاتحاد الإسرائيلي مع منظمي المسابقة، حتى نتمكن من الوصول إلى هناك، هي أن نتجول بدون أعلام. وإذا صعد منافس من إسرائيل على المنصة، فسوف يفعلون ذلك بدون علم“.

ووفقا للموقع، فقد نشر الموقع الرسمي لبطولات الشباب للإبحار الشراعي النتائج على مواقعه الرسمية بحلول يوم الجمعة.

ولفت إلى أن زوكرمان لم تكن هي الإسرائيلية الوحيدة التي فازت بميدالية في المسابقة. حيث جاء البحارة روي ليفي وأرييل غال في المركز الثالث في سباق 420 للقوارب.

وكانت سلطنة عمان قد اعربت عن دعمها لاتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي في اليوم التالي للإعلان عنه العام الماضي ورحبت بعلاقات الكيان الإسرائيلي مع البحرين.

كما سبق وأن زار رئيس وزراء الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، سلطنة عمان في عام 2018، والتقى السلطان الراحل قابوس.