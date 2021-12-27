أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021

كيهان..

نصب جداريات ضخمة للفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد وبيروت عشية ذكرى إستشهادهما

ايران ..

زمام المبادرة بيد إيران في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي اليوم

سياست روز ..

الغرب مجبر على تغيير سلوكياته .. الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ترتبط بإلغاء الحظر

جام جم ..

إصابة مئات الفلسطينيين بجروح في مواجهات عنيفة مع جنود الإحتلال الصهيوني في نابلس

وطن امروز ..

فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بدأت مناورات مشتركة بإسم "الركن الشديد الثانية"

جمهوري اسلامي ..

عمليات مشتركة للجيش والحشد الشعبي ضد "داعش" في شمال وشمال شرقي العراق

ابرار ..

المتحدث بإسم حرس الثورة .. مناورات الرسول الأعظم جسدت قدرات قوات الحرس وعظمة الشعب الإيراني

حمايت ..

هلع في بيت العنكبوت ..إتساع دائرة الخوف في الكيان الصهيوني من قدرات إيران الصاروخية وسلاح المسيرات

اطلاعات ..

حركة أنصار الله اليمنية تحقق إنتصارا باهرا بتحرير محافظة الجوف بالكامل من قبضة التحالف السعودي

خراسان ..

هلع الرياض من نجاح حركة أنصار الله اليمنية في نقل الحرب إلى العمق السعودي

جوان ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستبعد الخيار العسكري مقابل حلف الناتو

مردم سالاري ..

عام 2021 بكل أحداثه من العصيان بواشنطن وإلى سقوط كابول يقترب من نهايته

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في افتتاحيتها ( جولة مفاوضات أخرى بفيينا ) .. تبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات الخاصة باحياء الاتفاق النووي في فيينا وسط توقعات متفائلة واخرى متشائمة بشأن نتائجها .

إن إيران تسعى بكل جدية للتوصل لإتفاق يتضمن إلغاء الحظر والتأكد من الإلغاء بصورة عملية كما يتضمن الاتفاق المنشود من وجهة نظر بلادنا ضمانات قانونية امريكية بعدم الخروج مرة اخرى من عضوية الاتفاق النووي .

وبالطبع هناك اجواء دعائية صهيونية وغربية واسعة تطرح شكوكا حول جدوى هذه المفاوضات في محاولة لالقاء مسؤولية اي فشل محتمل على كاهل ايران , كما ان هناك تقاسم غربي للادوار للضغط على ايران تلعب الترويكا الاوروبيه فيه دور الشرطي السيئ.ولكن في كل الاحوال هناك مؤشرات واضحة على اقتراب هذه المفاوضات من نهايتها هذا مالم يحدث طارئ ما وعقبة جديدة في الطريق.

ان بلادنا اخذت في حساباتها كل الاحتمالات بالطبع .

ايران ..

حول مفاوضات فيينا ايضا كتبت صحيفة ايران في افتتاحيتها (الكيان الصهيوني والإتفاق النووي .. من الأمل إلى اليأس ) ...ان مواقف الكيان الصهيوني ازاء الاتفاق النووي ومنذ ابرامه عام والى حد يومنا هذا 2015 تراوحت ما بين محاولة افشاله بالكامل لايجاد تكتل دولي ضد بلادنا, وتحويله في غير هذه الحالة الى اداة لعرقلة التقدم العلمي والتقني لايران ولاضعاف قدراتها الدفاعية ومكانتها الاقليمية .

إن موقف الكيان الصهيوني إزاء مفاوضات فيينا لم يخرج عن هذا الإطار ففشله بعرقلة بدءها دفعه لمحاولة تحويلها لأداة ضغط ولكن مشكلة هذا الكيان الان تكمن في ان ايران لا تمسك بزمام المبادرة فحسب في مفاوضات فيينا بل تحمل اوراقا قوية جدا ايضا. اوراق لا تتمكن امريكا وحليفاتها الاوروبيات من تجاهلها ابدا .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في تقريرها، موسكو تحذر من إنضمام السويد وفنلندا للناتو، .. في الوقت الذي ما زالت تداعيات الازمة بين روسيا واوكرانيا تتفاعل فيه لتتحول الى اجواء توتر بين موسكو وحلف الناتو,أطلقت روسيا تحذيرات جديدة ترتبط بمخاطر أي توسع جديد لحلف الناتو نحو الشرق بمحاولة ضمه للسويد وفنلندا في عضويته.

التحذيرات الروسية جاءت على لسان المتحدثة باسم الخارجية " ماريا زاحاروفا" التي اكدت ان موسكو تراقب بدقة كل تحركات ومخططات الناتو التي تستهدف الاقتراب من حدودها وان اية محاولة لضم السويد وفنلندا للناتو سيكون لها تبعات خطيرة على الامن الاوروبي.

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها، ما تريده إيران, إلغاء الحظر وضمانات... تخطئ القوى الغربية اذا ما تصورت بان بامكانها وعبر ايجاد ضجيج واجواء دعائية دفع ايران لتقديم اية تنازلات في مفاوضات فيينا.

إن ما تريده بلادنا بالمفاوضات هو إلتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها بالإتفاق النووي وإحترام حقوق إيران القانونية فيه بالكامل وقبل اي حديث عن احياء هذا الاتفاق , واول خطوة في مسار احترام حقوق ايران الغاء الحظر بالكامل مرفق بضمانات التأكد من تفعيل الالغاء واخرى بعدم تكرار امريكا لسيناريو الانسحاب من عضوية الاتفاق النووي .

ان اي اصرار غربي على طرح نفس الشروط الترامبية خلف اية سيناريوهات جديدة سيؤدي لانهيار المفاوضات بالضرورة . ان صبر بلادنا يكاد ينفد في الواقع وعلى القوى الغربية ان تدرك قبل فوات الاوان ان السبيل الوحيد لاحياء الاتفاق النووي هو تحقيق مطاليب ايران القانونية .

خراسان ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها، السعودية وكابوس وصول الحرب لعمق أراضيها.. الساحة اليمنية تشهد تطورات ميدانية متسارعة باتت تحمل انذارا جديدا اكبر للسعودية , فالقوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية نجحت في تحرير محافظة الجوف بالتزامن مع مواصلة تقدمها لتحرير مدينة مأرب وبالتالي محافظة مأرب بالكامل ايضا ..

إن هذه التطورات الميدانية تعبد الطريق أمام تقدم القوات اليمنية المشتركة برا في الأراضي السعودية نفسها والواقع هو ان تحرير الجوف سيسهل على القوات اليمنية المشتركة التقدم بمحافظة جيزان جنوب السعودية الامر الذي سيشكل ضغطا كبيرا على الرياض مع استمرار عملياتى الردع اليمنية بالصواريخ والمسيرات على الاهداف الاستراتيجية بالعمق السعودي.

ان اية نقلة على صعيد تقدم القوات اليمنية المشتركة بريا في الاراضي السعودية سيضع الاخيرة في موقف ميداني وداخلي ودولي لا تحسد عليه ابدا.

سياست روز ..

في تقرير لها يحمل عنوان( من الركن الشديد إلى معركة الأمعاء الخاوية ) .. كتبت صحيفة سياست روز.. بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مناورات عسكرية مشتركة باسم " الركن الشديد الثانية " والتي تتضمن القيام بتدريبات عسكرية مشتركة لرفع مستوى الجهوزية القتالية والتنسيق الميداني في مواجهة اية حرب جديدة قد يشنها الكيان الصهيوني.

إن بدء مناورات الركن الشديد الثانية يتزامن مع بدء أسرى فلسطينيين بسجون الإحتلال لمعركة أمعاء خاوية جديدة باضراب واسع عن الطعام في معركة مواجهة الاجراءات الصهيونية الوحشية ضد الاسرى الفلسطينيين.

كما تتزامن مناورات الركن الشديد الثانية مع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين بمناطق عديدة بالضفة الغربية المحتلة مع الاحتلال .

وجدير بالذكر ان فصاءل المقاومة سبق وان اجرت مناورات باسم الركن الشديد الاولى تضمنت استهدف قطع بحرية صهيونية بسواحل غزة على البحر الابيض المتوسط بالصواريخ .