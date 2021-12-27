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حصيلة قتلى الفيضانات ترتفع إلى 18 شخصا في البرازيل

حصيلة قتلى الفيضانات ترتفع إلى 18 شخصا في البرازيل
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

ارتفعت الإثنين، حصيلة القتلى في البرازيل إلى 18 شخصًا، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والمستمرة منذ أسابيع.

العالم-الاميركيتان

وقالت وكالة الحماية المدنية المحلية في بيان، إن عدد قتلى الفيضانات المستمرة شمال شرقي البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفع إلى 18 شخصًا.

وأضاف البيان أن الفيضانات غمرت عشرات المدن في ولاية باهيا، بينما تضرر أكثر من 430 ألف شخص الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 16 ألف شخص فقدوا منازلهم، وأنه تم إجلاء أكثر من 19 ألف آخرين.

كما أعلنت 72 مدينة في باهيا حالة الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، بحسب البيان نفسه.

وفي 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلنت الحكومة البرازيلية مصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات، وفرض حالة الطوارئ في قرابة 50 مدينة بولايتي باهيا وميناس جيرايس.

وكانت العواصف القوية في الأيام الأخيرة ناجمة عن مرور إعصار شبه استوائي تشكل فوق المحيط الأطلسي، ما أسفر عن انقطاع المياه عن عشرات المدن وانهيار منازل وجسور.

وأظهر التلفزيون المحلي شوارع بعض المدن وقد غطتها المياه والطين بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أن الحكومة ستقدم مساعدة مالية للذين فقدوا منازلهم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

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