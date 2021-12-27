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تونس... هيئة الانتخابات لم تتلق أي إخطار بشأن مواعيد الانتخابات

تونس... هيئة الانتخابات لم تتلق أي إخطار بشأن مواعيد الانتخابات
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بلقاسم العياشي، إن الهيئة لم تتلق أي إخطار رسمي من رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات المقترحة.

العالم - تونس

جاء ذلك في تصريح أدلى به على القناة الوطنية الأولى، مساء أمس الأحد، نقلته قناة "نسمة" المحلية.

واعتبر العياشي إن الاستفتاء أسهل بكثير من العملية الانتخابية كونه لا يحتوي على ترشيحات أو آجال طعون.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن جدول زمني لتجاوز مرحلة "التدابير الاستثنائية" التي أقرها في 25 يوليو/ تموز الماضي.

والأسبوع الماضي، أعلن سعيد عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.

وأكد سعيد في خطاب، استمرار سريان "التدابير الاستثنائية" التي فرضها بما في ذلك تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.

وشدد الرئيس التونسي على أن التعديلات على الدستور ستأتي عقب "استشارة شعبية" على الإنترنت تبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

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