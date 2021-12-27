مشاورات علي باقري و "إنريكي مورا" في فيينا

العالم - ايران

وفي سياق مشاورات الفريق الإيراني في فيينا ، برئاسة علي باقري مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الايرانيين ، اجرى علي باقري مشاورات ثنائية مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ونائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وكان علي باقري قد التقى في وقت سابق بممثلي روسيا والصين في محادثات فيينا.

من المقرر أن يبدأ الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة للاتفاق النووي في انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة4+1 لرفع الحظر الساعة 6 مساءً بتوقيت فيينا (8:30 مساءً بتوقيت طهران) في فندق كوبورغ في فيينا. .