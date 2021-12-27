رد طعون الانتخابات العراقية و تأجيل الانتخابات الليبية

العالم -بانوراما

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري والذي تقدم بالطعن للمحكمة التزام تحالفه بقرار المحكمة الاتحادية رغم الاعتقاد الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب.

وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول، تأكيد اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات في ليبيا، ان الظروف الامنية والسياسية في البلاد لا تسمح بتحديد موعد دقيق لاجراء الانتخابات. ودعت الى اعادة تشكيل السلطة التنفيذية بهدف تحقيق متطلبات الاستقرار.

فيما اكدت الفوضية العليا للانتخابات ان الاحكام الصادرة بخصوص الطعون التي تم تقديمها من قبل بعض المرشحين لا يمكن البناء عليها لتحديد القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.